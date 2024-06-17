Три человека пострадали при очередной атаке ВСУ на Белгородскую область

ВСУ обстреляли село Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадали трое мирных жителей: две женщины и мужчина — с травмами от взрыва мин и контузией. Все самостоятельно обратились за помощью в центральную районную больницу, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — говорится в публикации главы области.

Также в результате украинских ударов выбило стёкла в четырёх квартирах многоэтажных жилых домов, были повреждены пять частных домовладений, пострадали административное здание и социальный объект. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, информация о последствиях при необходимости будет дополнена, уточнил Гладков.