Три человека пострадали при очередной атаке ВСУ на Белгородскую область
Гладков: ВСУ обстреляли Гору-Подол Белгородской области, ранены трое жителей
ВСУ обстреляли село Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадали трое мирных жителей: две женщины и мужчина — с травмами от взрыва мин и контузией. Все самостоятельно обратились за помощью в центральную районную больницу, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — говорится в публикации главы области.
Также в результате украинских ударов выбило стёкла в четырёх квартирах многоэтажных жилых домов, были повреждены пять частных домовладений, пострадали административное здание и социальный объект. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, информация о последствиях при необходимости будет дополнена, уточнил Гладков.
ВСУ наносят избирательные удары по Белгородской области, правда, целятся не в военные объекты, а в гражданские, а от их атак страдают мирные люди. Ранее действия украинской армии прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что Российская Федерация не оставит усилий по созданию санитарной зоны в Харьковской области до тех пор, пока Шебекино, Белгородская область и другие регионы, которые страдают от украинских обстрелов, не будут в безопасности.
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