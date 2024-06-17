Больше российских флагов появится на улицах нашей страны

Депутат Госдумы Сергей Колтунов выступил с инициативой, чтобы флаг России в обязательном порядке вывешивали не только школы, но и другие государственные учреждения. Об этом пишет 360.ru. По словам парламентария, такое нововведение станет ещё одним драйвером развития патриотизма в стране.

"Патриотизм в людях развивает в том числе окружающий мир. Когда мы идём по улице, видим российский флаг, видим один из главных символов нашей страны, это чувство развивается, крепчает", — объясняет пользу своей инициативы Колтунов.

По словам депутата, пора сделать вывешивание флага обязанностью государственных учреждений. Предложение было направлено в кабмин. Пока официальное решение не принято.