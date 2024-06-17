Больше российских флагов появится на улицах нашей страны
Депутат Колтунов предложил устанавливать флаг России во всех госучреждениях
Депутат Госдумы Сергей Колтунов выступил с инициативой, чтобы флаг России в обязательном порядке вывешивали не только школы, но и другие государственные учреждения. Об этом пишет 360.ru. По словам парламентария, такое нововведение станет ещё одним драйвером развития патриотизма в стране.
"Патриотизм в людях развивает в том числе окружающий мир. Когда мы идём по улице, видим российский флаг, видим один из главных символов нашей страны, это чувство развивается, крепчает", — объясняет пользу своей инициативы Колтунов.
По словам депутата, пора сделать вывешивание флага обязанностью государственных учреждений. Предложение было направлено в кабмин. Пока официальное решение не принято.
Ранее Life писал, что церемония поднятия флага и исполнения гимна появилась в учебных заведениях. По решению Минпросвещения, с 1 сентября 2024 года все образовательные учреждения — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — должны выполнять эти патриотические ритуалы.
АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин