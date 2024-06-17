В России установили размер прожиточного минимума на 2025 год Мишустин: Новый прожиточный минимум рассчитали от медианного дохода за 2023 год 17 июня, 13:44 В РФ повысят прожиточный минимум. Обложка © Freepik

В России будет увеличен размер прожиточного минимума на 2025 год, теперь его предлагается рассчитывать на основе медианного дохода, который, по данным Росстата, составил в прошлом году 40 121 рубль. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. <...> Теперь он будет определяться исходя из медианного дохода", — подчеркнул он.

Предполагается, что прожиточный минимум достигнет показателя в 17 733 рубля на человека. У трудоспособных граждан он будет составлять 19 329 рублей, у несовершеннолетних — 17 201 рубль, а для пожилых людей — 15 250 рублей. Как напомнил Мишустин, прожиточный минимум необходим для выявления семей, которым нужна государственная поддержка.

"Обеспечение социальных гарантий — наш приоритет, и люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объёме", — заключил политик.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что размер прожиточного минимума в России вырос на 36,7% с 2020 года, что на 6,4% превышает уровень инфляции за тот же период.

Авторы Татьяна Миссуми