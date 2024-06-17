Российский военный венчался с женой в храме Токмака у линии боевого соприкосновения Балицкий показал трогательное видео венчания бойца ВС РФ и его жены в Запорожье 17 июня, 15:58 Венчание в зоне СВО в Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

В Запорожской области прошло венчание военнослужащего московского 1430-го мотострелкового полка и его супруги, которая не побоялась и приехала к своему любимому прямо в подразделение. Кадрами торжественной церемонии делится губернатор региона Евгений Балицкий.

Венчание в зоне СВО в Запорожской области. Видео © Telegram / Балицкий Евгений

"Девушка приехала к мужу, чтобы совершить таинство венчания, поддержать его. Ребята своим примером показывают, что нет расстояний и препятствий для любви, семьи, надёжного семейного тыла", — написал политик в телеграм-канале.

Венчание состоялось в храме города Токмака, который находится в непосредственной близости к линии фронта. В церкви не было огромного числа гостей, а поддержать возлюбленных пришли только сослуживцы мужчины.

Ранее сообщалось, что жительница Свердловской области Аксана отправилась в зону специальной военной операции с двухмесячным ребёнком на руках, чтобы показать сына мужу Юрию. Пара познакомилась в 2019 году, когда юноша учился в колледже. С начала 2020 года они стали жить вместе, а в октябре 2023 года, когда мужчина решил отправиться на СВО, расписались. Тогда Аксана уже ждала четвёртого малыша.

Авторы Татьяна Миссуми