Участницы проекта "Моя наставница" "Женского движения Единой России" из 19 регионов представили социальные инициативы. Они направлены на развитие здравоохранения и помощь семьям участников СВО.

"В частности, это программа на основе искусственного интеллекта, которая помогает давать медконсультации жителям; проект психологической помощи "Всегда рядом" для девушек-подростков; проект "Дагестанские сказки в формате Брайля", который помогает изучать фольклор людям с инвалидностью по зрению", — рассказали в пресс-службе "Единой России".

Участницы проекта "Женского движения ЕР" представили социальные инициативы. Фото © Telegram / Дарья Лантратова

Там добавили, что к проекту подключились студенты колледжей, техникумов и даже школ. Как отметила сенатор Дарья Лантратова, в связи с повышенным интересом у населения было принято решение расширить и продлить проект. Теперь он будет называться "Мои наставники". Кроме того, свои инициативы смогут предлагать участники-мужчины.

Участницы проекта "Женского движения ЕР" представили социальные инициативы. Фото © Telegram / Дарья Лантратова

По данным пресс-службы, более 200 тысяч успешных российских женщин готовы стать наставницами для подрастающего поколения. Там добавили, что цель проекта — показать, что современная женщина России может совмещать семью и карьеру.