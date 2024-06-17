Один военный погиб, семеро пострадали при взрыве на полигоне в Чехии 17 июня, 14:13 Один военный погиб, семеро пострадали при взрыве на полигоне в Чехии. Обложка © Freepik / nikitabuida

В Чехии на учебном полигоне в Либаве произошёл взрыв боеприпасов, в результате которого погиб один военнослужащий, семеро получили ранения, также пострадал один гражданский. Об этом рассказали в чешской армии.

"Один профессиональный солдат погиб во время взрыва на военном полигоне в Либаве. Ещё семь профессиональных солдат и один гражданский служащий были доставлены в военный и университетский госпиталь в Оломоуце", — говорится в соответствующем заявлении в соцсети Х.

Напомним, ранее уже сообщалось о взрыве на чешском полигоне. На место вылетел вертолёт со спасателями. В руководстве чешской армии назвали случившееся "серьёзной аварией". Уточнялось, что на полигоне тренируются в том числе солдаты Вооружённых сил Украины.

Авторы Татьяна Миссуми