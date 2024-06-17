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17 июня, 14:33

Названы возможные посредники в переговорах между Россией и Украиной

Эксперт Топорнин отвёл роль посредников по Украине Глобальному Югу

Страны Глобального Юга могли бы стать посредниками в мирных переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По словам собеседника "Ленты.ру", свои услуги в переговорах могут предложить ОАЭ, Саудовская Аравия и азиатские страны, которые активно наблюдают за заявлениями России и Украины. В целом, по мнению Топорнина, помощь посредников необходима только в том случае, когда конфликтующие стороны готовы сесть за стол переговоров и имеют общее представление о прекращении боевых действий.

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Напомним, что в Швейцарии прошёл двухдневный саммит, который инициировала Украина. Страна преследовала цель обсудить свою "формулу мира" с представителями других государств. На конференцию приехала 91 делегация, но декларацию об урегулировании конфликта подписали только 80 стран и четыре международные организации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MAXSHOT.PL

Нигина Азамова
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