Названы возможные посредники в переговорах между Россией и Украиной

Страны Глобального Юга могли бы стать посредниками в мирных переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По словам собеседника "Ленты.ру", свои услуги в переговорах могут предложить ОАЭ, Саудовская Аравия и азиатские страны, которые активно наблюдают за заявлениями России и Украины. В целом, по мнению Топорнина, помощь посредников необходима только в том случае, когда конфликтующие стороны готовы сесть за стол переговоров и имеют общее представление о прекращении боевых действий.