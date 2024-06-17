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17 июня, 14:18

В Подмосковье 18-летний юноша признался в любви, а через час нелепо погиб на глазах у избранницы

В Подмосковье 18-летний юноша умер от случайного выстрела из отцовского пистолета

Странная история любви, закончившаяся загадочной смертью, произошла на северо-востоке Подмосковья. 18-летний юноша провожал закат на романтическом свидании со своей подругой, и вечер обещал быть томным — она согласилась пойти к нему домой. Там, как выяснится позже, они немного выпили и он признался ей в любви.

Затем парень показал девушке деревянную коробку, в которой лежал отцовский пистолет Макарова. За минуту до смерти сказал подруге, что пистолет в нерабочем состоянии, и даже в шутку пощёлкал спусковым крючком, но вскоре раздался грохот и парень упал замертво. Прибывшие на место оперативники, как передаёт сайт МК.ru, нашли тело парня на кровати.

Обстоятельства трагического инцидента выясняются. С места происшествия изъяли таинственный белый порошок и направили на экспертизу.

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Ранее в Мариуполе подросток нашёл отцовский гранатомёт и выстрелил в троих сверстников. Ранения получили две девочки, 12 и 15 лет, а также 14-летний мальчик.

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Life.ru

Марина Калегина
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