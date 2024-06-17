Латвийский театр запретил спектакли на русском языке LSM: Латвийский национальный театр объявил мораторий на спектакли на русском 17 июня, 18:18 Латвийский национальный театр объявил мораторий на спектакли на русском. Обложка © freepik

Латвийский национальный театр запретил постановки на русском языке и отказал в сентябрьском гастрольном туре российскому режиссёру Дмитрию Крымову, который должен был привезти спектакль "Записки сумасшедшего". Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на гендиректора театра Мариса Витолса.

"Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке", — цитирует его издание.

Руководство театра намерено соблюдать запрет вплоть до окончания боевых действий на Украине. Там также пояснили, что якобы постановки на русском вызывают вопросы у латышей.

Ранее сообщалось, что власти Латвии решили отказаться от изучения русского языка как второго иностранного. Новые правила в школах республики вступят в силу в 2026 году. Уточняется, что ученики, которые выбрали русский язык до 1 сентября 2025 года, продолжат изучать его до окончания учебной программы.

Авторы Татьяна Миссуми