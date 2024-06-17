ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 17:06

Правительство поддержало высылку иностранцев, находящихся в РФ без оснований

Кабмин поддержал законопроект, который внедряет режим высылки для иностранцев, у которых нет законных оснований для нахождения в России. Об этом говорится в сообщении Правительства РФ.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — говорится в документе, передаёт ТАСС.

При введении законопроекта иностранец, который не имеет юридических прав на пребывание в нашей стране, будет считаться находящимся в режиме высылки с момента, как его поставили на контроль. После исключения из списка действие режима прекращается. Порядок применения новой системы установит МВД.

ЛДПР предложила ужесточить правила выдачи языковых сертификатов мигрантам
ЛДПР предложила ужесточить правила выдачи языковых сертификатов мигрантам

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге полицейские проверили свыше 350 мигрантов. 50 из них задержали за нарушение правил пребывания в России. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проверили 242 автомобиля, которыми управляли иностранцы, шестерых привлекли за нарушение ПДД.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Александра Мышляева
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров