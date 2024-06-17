Правительство поддержало высылку иностранцев, находящихся в РФ без оснований

Кабмин поддержал законопроект, который внедряет режим высылки для иностранцев, у которых нет законных оснований для нахождения в России. Об этом говорится в сообщении Правительства РФ.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — говорится в документе, передаёт ТАСС.

При введении законопроекта иностранец, который не имеет юридических прав на пребывание в нашей стране, будет считаться находящимся в режиме высылки с момента, как его поставили на контроль. После исключения из списка действие режима прекращается. Порядок применения новой системы установит МВД.