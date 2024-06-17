Правительство поддержало высылку иностранцев, находящихся в РФ без оснований
Кабмин поддержал законопроект, который внедряет режим высылки для иностранцев, у которых нет законных оснований для нахождения в России. Об этом говорится в сообщении Правительства РФ.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — говорится в документе, передаёт ТАСС.
При введении законопроекта иностранец, который не имеет юридических прав на пребывание в нашей стране, будет считаться находящимся в режиме высылки с момента, как его поставили на контроль. После исключения из списка действие режима прекращается. Порядок применения новой системы установит МВД.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге полицейские проверили свыше 350 мигрантов. 50 из них задержали за нарушение правил пребывания в России. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проверили 242 автомобиля, которыми управляли иностранцы, шестерых привлекли за нарушение ПДД.
ТАСС / Александр Демьянчук