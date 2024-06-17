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Обнародована запись предсмертной просьбы Жириновского о его преемнике в ЛДПР

Экс-депутат Власов заявил, что Жириновский просил его возглавить ЛДПР

17 июня, 16:58
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Владимир Жириновский. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Владимир Жириновский. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Бывший депутат Госдумы Василий Власов заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский назначил его главой партии незадолго до своей смерти. Диктофонную запись с "политическим завещанием" Власов включил во время интервью Ксении Собчак.

По его словам, беседа с Жириновским была им записана в феврале 2022 года. Голос лидера партии на ней трудно узнать, так как болезнь оставила свой отпечаток. Хрипло и с придыханием глава ЛДПР просит Власова занять его место и выражает надежду, что всё-таки скоро поправится и вернётся к своим обязанностям.

"Тебя назначаю руководителем фракции вплоть до моего возвращения из больницы. Ты всё знаешь?" — говорит Жириновский.

Власов добавил, что показывал запись нынешнему главе ЛДПР Леониду Слуцкому, но тот предложил удалить её, потому что Жириновский был сильно болен и вряд ли мог отдавать отчёт своим словам. Экс-депутат предупредил, что у него есть и другие аудиозаписи с голосом политика, но никого он подставлять сейчас не хочет.

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Напомним, осенью прошлого года депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) решили лишить мандата из-за прогулов. На закрытом заседании Дума проголосовала за досрочное прекращение его полномочий с 1 ноября. Власов всегда считался любимчиком Жириновского, но его карьера пошла на спад после смерти политика в 2022 году.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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