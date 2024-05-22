Первый канал снимет сериал про Жириновского, но без Кологривого

"Первый канал займётся производством сериала об основателе первой политической партии современной России Владимире Жириновском. Встретились с Константином Львовичем Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль", — заявил Слуцкий.

Он отметил, что хронометраж фильма не позволяет уместить в себя все похождения Владимира Жириновского, которые хотят показать зрителям создатели картины, поэтому выбор был сделан в пользу именно многосерийной эпопеи. Публика увидит становление характера российского политика через призму истории зарождения ЛДПР. Слуцкий выразил уверенность в том, что создателям удастся передать на экране "всю мощь и дух ранней ЛДПР".