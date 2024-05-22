Первый канал снимет сериал про Жириновского, но без Кологривого
Слуцкий сообщил, что Первый канал снимет сериал про Жириновского
Владимир Жириновский. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провёл встречу с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. Они обсуждали детали съёмок сериала об основателе ЛДПР Владимире Жириновском.
"Первый канал займётся производством сериала об основателе первой политической партии современной России Владимире Жириновском. Встретились с Константином Львовичем Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль", — заявил Слуцкий.
Он отметил, что хронометраж фильма не позволяет уместить в себя все похождения Владимира Жириновского, которые хотят показать зрителям создатели картины, поэтому выбор был сделан в пользу именно многосерийной эпопеи. Публика увидит становление характера российского политика через призму истории зарождения ЛДПР. Слуцкий выразил уверенность в том, что создателям удастся передать на экране "всю мощь и дух ранней ЛДПР".
Ещё в феврале появилась новость о том, что в России снимут фильм про Владимира Жириновского. Самый главный вопрос состоит в том, кому окажется по зубам воплотить на экране образ политика так, чтобы это не стало пародией. Среди кандидатов тут же возник Никита Кологривый, неплохо проявивший себя в недавних своих актёрских работах, но режиссёр картины опроверг появление Кологривого в главной роли. Кастинг на роль лидера ЛДПР ещё не проводился, и актёр собирается принять в нём участие. В конечном итоге решение о назначении будет принимать партия.