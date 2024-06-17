Аудитор, силовик, врач и финансист: Что известно о новых заместителях министра обороны Андрея Белоусова Кого освободили от должности заместителя министра обороны и кто такие Павел Фрадков, Леонид Горнин, Олег Савельев и Анна Цивилёва — в материале Life.ru. 17 июня, 18:25 Министр обороны Андрей Белоусов получил новых заместителей. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

17 июня состоялись очередные увольнения и назначения в Министерстве обороны РФ. Президент России Владимир Путин подписал Указ "Об освобождении от должности и увольнении с военной службы в Министерстве обороны Российской Федерации". Ведомство с мая сотрясают кадровые скандалы, и все ждали, когда новый руководитель — Андрей Белоусов — огласит список своей команды. Похоже, что перестановки в Минобороны стали гораздо более интересными и захватывающими, чем традиционный "губернаторопад" и ротации в кабмине.

Кого отправили в отставку

Кадровое цунами Минобороны — ведомства, выполняющего ключевую роль во время спецоперации на Украине — привело к ожидаемой кульминации: в мае по министерству прокатилось несколько волн увольнений, а некоторые военные чиновники были заключены под стражу по подозрению в коррупции. Владимир Путин сделал неожиданные назначения в Министерстве обороны сегодня, подписав документы, определяющие новый кадровый состав ведомства.

Сначала стало известно об освобождении от занимаемых должностей первого заместителя главы Минобороны Руслана Цаликова, замминистров Николая Панкова, Павла Попова и Татьяны Шевцовой. Андрей Белоусов уже провёл беседу с уволенными сотрудниками. В официальном релизе министерства сказано, что глава ведомства "поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности". В Минобороны также оперативно дали информацию и о том, кто и с каким функционалом приступит к работе.

Руслан Цаликов — один из многолетних соратников Сергея Шойгу. В течение 20 лет он переходил вместе с ним на новые места работы в качестве заместителя. Работал с ним в МЧС, в администрации Московской области, где Шойгу был губернатором, и в Минобороны. 20 мая был уволен такой же неизменный соратник Сергея Шойгу, также переходивший с ним из МЧС в Московскую область и в оборонное ведомство, — замминистра Юрий Садовенко. Он руководил аппаратом министра обороны и занимался планированием деятельности руководителя, согласовывал его участие в мероприятиях.

От должности статс-секретаря заместителя министра обороны освободили и Николая Панкова. Он начал свою карьеру в оборонном ведомстве в 2005 году. Курировал главное управление кадров и спортивное управление, позже занимался развитием движения юнармейцев. Действительный государственный советник 1-го класса.

Также уволена и замминистра Татьяна Шевцова, проработавшая на этом посту 14 лет. В её ведении были вопросы финансового обеспечения ВС РФ. По сути, её функционал распределится между многими новичками в Минобороны, ведь разговоры о том, что Андрей Белоусов будет подбирать себе команду из финансово подкованных кандидатов, уже нашли своё подтверждение. Шевцова и сама по образованию финансист, училась по специальности "планирование народного хозяйства, налогообложение юридических лиц". Построила карьеру в налоговой: от районного инспектора в Санкт-Петербурге до замглавы ФНС. Шевцова — ближайшая соратница бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, который способствовал её повышению по службе. Тем не менее после скандального ухода Сердюкова с должности министра Шевцова сохранила свою должность при Шойгу.

Также указом президента освобождён от должности и уволен с военной службы генерал армии Павел Попов. Он проработал в ведомстве 11 лет, занимался вопросами создания Национального центра управления обороной.

Ранее был уволен генерал Тимур Иванов, сейчас он находится под стражей. С ним связан, пожалуй, самый громкий кадровый скандал в Минобороны. В ведении Иванова были госконтракты на строительство военных объектов, в том числе космодрома Восточный, госпиталей для больных коронавирусом и одиозного храма в парке "Патриот". Правоохранители подозревают теперь уже бывшего чиновника в откатах. Якобы он договаривался со сторонними организациями-субподрядчиками и получал взятку в виде услуг имущественного характера. Речь идёт об ущербе государству, превышающему 1 млрд рублей. Суд наложил арест на все счета Иванова, его адвокат ранее рассказывал, что санкции наложены и на счета его родителей.

Что известно о новых заместителях министра обороны России

Финансист Леонид Горнин

Горнин ранее был заместителем министра финансов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

На смену Руслану Цаликову придёт Леонид Горнин. На посту первого замминистра он будет контролировать вопросы финансового обеспечения ВС РФ. Как рассказали в Минобороны, на него возлагают надежду в части повышения прозрачности финансовых потоков и более эффективного расходования средств.

Леонид Горнин — не новый человек для военной сферы, поскольку ранее был заместителем министра финансов, где курировал сразу пять департаментов, один из которых связан с его нынешней деятельностью. Это департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа.

Леонид Горнин родился в 1972 году в Новосибирске и, как сказано в его официальной биографии, до 1997 года "работал в разных коммерческих структурах", после чего перешагнул на должность контролёра-ревизора в региональном Минфине. Вуз окончил по специальности "инженер-технолог", после повышал квалификацию в академии при Минфине РФ. Постепенно шёл вверх по карьерной лестнице, дойдя до должности главы министра финансов и налоговой политики и первого заместителя губернатора Новосибирской области. После этого назначения довольно быстро его перевели на службу в Москву, где он стал замминистра финансов РФ. Обладатель медали "За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года" Росстата. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

Политтехнолог и аудитор Олег Савельев

Савельев был министром РФ по делам Крыма и заместителем главы аппарата кабмина. Возглавил аппарат Счётной палаты в 2018 году, позже стал её аудитором. Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина

Напомним, ранее на вакантное место, освободившееся после ухода Юрия Садовенко, назначен экс-руководитель аппарата Счётной палаты Олег Савельев. Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о его назначении. Это тоже человек из команды нового министра Андрея Белоусова: занимался политтехнологиями и пиаром, некоторое время был в статусе внештатного консультанта Минэкономразвития России, позже занял пост замминистра в этом ведомстве, занимался нацпроектами. Был министром РФ по делам Крыма и заместителем главы аппарата кабмина. Возглавил аппарат Счётной палаты в 2018 году, позже стал её аудитором. То есть аппаратные вопросы Минобороны также будет курировать человек с финансовым бэкграундом и с опытом ревизора.

Дипломат и силовик Павел Фрадков

За плечами у Фрадкова также учёба в Академии ФСБ и Дипломатической академии МИД России. Фото © rosim.gov.ru

Ещё одно назначение 17 июня касается сферы военного строительства, которое ранее курировал Тимур Иванов, арестованный в апреле. Подписан указ о назначении на пост замминистра Павла Фрадкова. Как рассказали в ведомстве, он будет заниматься вопросами управления имуществом, земельными ресурсами, курировать строительство объектов военной инфраструктуры и народного хозяйства.

— Павел Фрадков имеет значительный профессиональный опыт по данным направлениям деятельности, накопленный в ходе предыдущей работы в Росимуществе и в Управлении делами Президента Российской Федерации, — следует из комментария Минобороны.

Павел Фрадков — сын бывшего главы кабмина и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Родился в 1981 году. Это специалист как с военным, так и с экономическим образованием: окончил Московское суворовское училище, за плечами у Фрадкова также учёба в Академии ФСБ и Дипломатической академии МИД России, где он изучал мировую экономику. Работал в МИД, ФСБ, Росимуществе, руководил Управлением делами Президента Российской Федерации. Действительный государственный советник РФ 2-го класса. В выборе кандидатуры Фрадкова на пост замминистра обороны, вероятно, был расчёт на его богатый и разносторонний опыт в части управления имуществом и военное образование.

Врач и управленец Анна Цивилёва

Цивилёва родилась в 1972 году в городе Иваново. По образованию врач-психиатр. Фото © ТАСС / Александр Казаков

Также 17 июня Путин подписал указ о назначении на пост ещё одного замминистра — Анны Цивилёвой. До недавнего времени она руководила фондом "Защитники Отечества" и на новом месте работы будет заниматься социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, то есть возьмёт на себя часть функций бывшего замминистра Иванова. В Минобороны прокомментировали, что Цивилёвой предстоит "трансформация и выведение всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек".

Анна Евгеньевна — супруга нынешнего министра энергетики РФ Сергея Цивилёва, долгое время проработавшего в Кемеровской области на посту губернатора. Цивилёва родилась в 1972 году в городе Иваново. По образованию врач-психиатр. Также изучала вопросы охраны здоровья в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы и госуправление — в РАНХиГС и Государственном университете управления. Работала практикующим психиатром, затем перешла на предприятия, занимающиеся поставками медоборудования. Позже перешла на работу в угольную компанию, где стала председателем совета директоров. Была председателем и членом Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области.

А что с кадровиками?

Пока не известно, кто займётся кадровой сферой в Минобороны. Ранее был задержан главный кадровик Минобороны — генерал Юрий Кузнецов. Но его история как раз не связана с кадровыми вопросами армии: СК возбудил в его отношении уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Его подозревают в том, что, ещё будучи начальником Восьмого управления Генштаба ВС РФ, получил деньги от некоторых фирм, а от него в ответ требовалось совершить действия в их пользу. Правоохранители изъяли в ходе обысков у Кузнецова около 100 млн в рублях и валюте, предметы роскоши и коллекционирования. Санкция статьи, которую вменяют Кузнецову, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Авторы Антон Плотников