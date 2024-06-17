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17 июня, 18:14

В МИД пообещали ЕС серьёзный ответ на ограничение передвижения дипломатов РФ

Захарова: Россия ответит, если ЕС ограничит передвижение российских дипломатов

Россия введёт ответные меры в случае ограничения странами ЕС передвижения российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Будем внимательно следить за развитием ситуации. В ЕС и в первую очередь в тех государствах, которые подобные инициативы продвигают, должны чётко понимать, что за любыми недружественными действиями в адрес России и её граждан незамедлительно последуют ответные меры", — заявила Захарова.

Захарова: Франции грозят ответные меры в случае нападок на российских дипломатов
Захарова: Франции грозят ответные меры в случае нападок на российских дипломатов

Ранее глава Посольства России в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудники диппредставительства в Америке регулярно сталкиваются с угрозами в свой адрес. Он отметил, что даже при таком раскладе власти не спешат противоборствовать этому.

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Александра Мышляева
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