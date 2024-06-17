В МИД пообещали ЕС серьёзный ответ на ограничение передвижения дипломатов РФ
Захарова: Россия ответит, если ЕС ограничит передвижение российских дипломатов
Россия введёт ответные меры в случае ограничения странами ЕС передвижения российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Будем внимательно следить за развитием ситуации. В ЕС и в первую очередь в тех государствах, которые подобные инициативы продвигают, должны чётко понимать, что за любыми недружественными действиями в адрес России и её граждан незамедлительно последуют ответные меры", — заявила Захарова.
Ранее глава Посольства России в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудники диппредставительства в Америке регулярно сталкиваются с угрозами в свой адрес. Он отметил, что даже при таком раскладе власти не спешат противоборствовать этому.
Telegram / МИД России