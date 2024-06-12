Посол Антонов сообщил о ежедневных угрозах в адрес российских дипломатов в США

Сотрудники Посольства России в Соединённых Штатах регулярно сталкиваются с угрозами в свой адрес. При этом американские власти не спешат противоборствовать таким тенденциям, заявил глава диппредставительства Анатолий Антонов.

Посол напомнил, что террористическая активность в мире продолжает демонстрировать рост, отравляя жизнь миллионам человек в разных странах. Соединённые Штаты — не исключение.