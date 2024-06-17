"Там должен был находиться я": Боец ВС РФ отблагодарил погибшего командира за спасение

Военнослужащий ВС РФ Темирлан Абуталимов, добровольно вступивший в ряды защитников Родины, взял позывной своего погибшего командира и наставника Евгения Груздева. Теперь комштурмроты родом из Дагестана кличут "за ленточкой" Омском, сказано в телеграм-канале проекта "Время героев".

Военный признался, что Груздев стал для него не только командиром, но и близким другом. Он охотно делился с подопечным боевым опытом и не раз оказывался с ним в одном окопе во время тяжёлых стрелковых дуэлей с ВСУ. А в последнем бою Евгений буквально спас Темирлана от гибели, заняв его позицию незадолго до рокового удара.

"Во время боя командир отправил меня на другой участок исправить ошибки, разобраться в ситуации. А сам занял мою позицию. И в момент, когда я пошёл наводить АГС, поднял "птицу", я увидел, что выстрелом из танка накрыло позицию, где стоял мой командир и где должен был находиться я. Командир погиб. Евгений посмертно получил звание Героя России", — поделился Абуталимов.

По словам бойца, в память о друге и наставнике он решил взять себе его позывной Омск. Также Темирлан связался с родителями командира и пообещал лично наведать их в сибирском городе при первой же возможности.