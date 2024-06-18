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18 июня, 00:24

В Ингушетии бывшего пристава уличили в незаконном взыскании более 49 млн рублей

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Как передаёт в телеграм-канале региональный главк СК РФ, ущерб составил более 49 миллионов рублей.

Следователи предполагают, что преступление было совершено бывшим сотрудником Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия в январе 2019 года. Подозреваемый незаконно возбудил исполнительное производство в отношении коммерческой организации из Москвы, а также необоснованно взыскал с этой фирмы денежные средства.

Впоследствии его поймали сотрудники ФСБ России. Сейчас бывший судебный пристав заключён под стражу.

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Ранее Life.ru писал, что в Ингушетии группа лиц похитила свыше одного миллиарда рублей, которые были направлены из федерального бюджета на поддержку семей с детьми. Всего возбуждено семь уголовных дел по ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество".

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Алексей Соловьёв
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