В Ингушетии бывшего пристава уличили в незаконном взыскании более 49 млн рублей
В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Как передаёт в телеграм-канале региональный главк СК РФ, ущерб составил более 49 миллионов рублей.
Следователи предполагают, что преступление было совершено бывшим сотрудником Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия в январе 2019 года. Подозреваемый незаконно возбудил исполнительное производство в отношении коммерческой организации из Москвы, а также необоснованно взыскал с этой фирмы денежные средства.
Впоследствии его поймали сотрудники ФСБ России. Сейчас бывший судебный пристав заключён под стражу.
Ранее Life.ru писал, что в Ингушетии группа лиц похитила свыше одного миллиарда рублей, которые были направлены из федерального бюджета на поддержку семей с детьми. Всего возбуждено семь уголовных дел по ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество".
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