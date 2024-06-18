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18 июня, 01:13

Вертолёт сделал несколько пируэтов над людьми на Коркинском озере в Ленобласти

Прокуратура начала проверку после видео с вертолётом на Коркинском озере

Видеозапись с пируэтами на вертолёте над Коркинским озером в Ленинградской области привлекла внимание правоохранителей. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Полёт на вертолёте над Коркинским озером. Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Когда именно был снят ролик, неизвестно. На видеозаписи красный вертолёт пролетает вблизи людей, купающихся в озере. В рамках проверки будут проверены необходимые документы и разрешения, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры.

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Ранее Life.ru писал, что транспортная прокуратура города Омска начала проверку после появления в соцсетях другого видео с вертолётом. На предоставленных кадрах мужчина с продуктовым пакетом запрыгивает на поле в воздушное транспортное средство и улетает в неизвестном направлении.

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Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Алексей Соловьёв
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