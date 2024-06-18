Вертолёт сделал несколько пируэтов над людьми на Коркинском озере в Ленобласти

Видеозапись с пируэтами на вертолёте над Коркинским озером в Ленинградской области привлекла внимание правоохранителей. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Полёт на вертолёте над Коркинским озером. Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Когда именно был снят ролик, неизвестно. На видеозаписи красный вертолёт пролетает вблизи людей, купающихся в озере. В рамках проверки будут проверены необходимые документы и разрешения, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры.