США уведомили РФ о приостановке действия пунктов налоговой конвенции 1992 года

Соединённые Штаты согласились на предложение России приостановить действие некоторых статей Договора об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, подписанного в 1992 году. Москва получила соответствующее уведомление от Вашингтона, сообщил Минфин США.

"Это действие является ответом на уведомление Российской Федерации от 8 августа 2023 года о желании приостановить действие пункта 4 статьи 1 и статей 5–21 и 23 договора, а также протокола", — добавили в ведомстве.

По данным министерства, взаимное решение двух держав вступит в силу 16 августа 2024 года. Действие статей будет возобновлено лишь в том случае, если правительства государств изъявят такое желание.