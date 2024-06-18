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17 июня, 21:22

США уведомили РФ о приостановке действия пунктов налоговой конвенции 1992 года

Соединённые Штаты согласились на предложение России приостановить действие некоторых статей Договора об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, подписанного в 1992 году. Москва получила соответствующее уведомление от Вашингтона, сообщил Минфин США.

"Это действие является ответом на уведомление Российской Федерации от 8 августа 2023 года о желании приостановить действие пункта 4 статьи 1 и статей 5–21 и 23 договора, а также протокола", — добавили в ведомстве.

По данным министерства, взаимное решение двух держав вступит в силу 16 августа 2024 года. Действие статей будет возобновлено лишь в том случае, если правительства государств изъявят такое желание.

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А ранее Минфин США анонсировал введение запрета на оказание России ряда услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами. Под ограничения попали, например, IT-консалтинг и IT-поддержка компаний и пользователей из РФ.

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U.S. Department of the Treasury

Илья Пушкарев
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