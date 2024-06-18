Делать раз в три года: Названа процедура, которая поможет обнаружить рак
Гастроэнтеролог Сухорукова заявила, что ЭГДС нужно делать минимум раз в три года
ЭГДС, или гастроскопию, необходимо делать минимум раз в три года. Как рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Людмила Сухорукова, данную процедуру нужно проводить, даже если человека ничего не беспокоит со стороны работы желудочно-кишечного тракта.
По её словам, в этом прежде всего нуждаются люди, возраст которых перевалил за отметку 45 лет. Также медик сообщила, что гастроскопию нужно делать для своевременного выявления рака, оценки работы пищевода, желудка и 12-перстной кишки.
"Ваш организм уже подаёт сигналы SOS. А это значит, что необходимо пойти ему навстречу и позаботиться о себе", — заключила специалист.
Ранее Life.ru писал, что человек рискует столкнуться с диабетом, опухолью, деменцией, инсультом или инфарктом, если в организме развивается системное воспаление. Эксперты рассказали, что избежать проблем помогут средиземноморская диета и диета DASH.
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