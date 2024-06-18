Делать раз в три года: Названа процедура, которая поможет обнаружить рак

ЭГДС, или гастроскопию, необходимо делать минимум раз в три года. Как рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Людмила Сухорукова, данную процедуру нужно проводить, даже если человека ничего не беспокоит со стороны работы желудочно-кишечного тракта.

По её словам, в этом прежде всего нуждаются люди, возраст которых перевалил за отметку 45 лет. Также медик сообщила, что гастроскопию нужно делать для своевременного выявления рака, оценки работы пищевода, желудка и 12-перстной кишки.

"Ваш организм уже подаёт сигналы SOS. А это значит, что необходимо пойти ему навстречу и позаботиться о себе", — заключила специалист.