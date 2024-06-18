В НАТО заявили об увеличении финансовой и экономической помощи Киеву ради США
Генсек НАТО Столтенберг: Альянс хочет увеличить всестороннюю поддержку Украины
На запланированном на июль текущего года в Вашингтоне саммите Североатлантического альянса страны – участницы данного военно-политического блока намерены договориться об увеличении всесторонней поддержки киевского режима. Как заявил после встречи с американским лидером Джо Байденом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, это хотят сделать для того, чтобы снизить нагрузку на Соединённые Штаты в вопросе предоставления Украине военной и экономической помощи.
"Я ожидаю, что когда мы встретимся в следующем месяце, то придём к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины", — заявил политик, уточнив, что это позволит снизить "бремя", которое сейчас несут США.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Североатлантический альянс хочет создать три военные базы для координации поставок вооружения Украине. Глава венгерского правительства сообщил, что они будут находиться в Румынии, Польше и Словакии.