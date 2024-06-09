В НАТО может появиться спецпредставитель по Украине

Предполагается, что специальный представитель блока после назначения должен будет находиться на Украине, где будет координировать поддержку Незалежной со стороны стран НАТО и других государств.

Напомним, Киев подал заявку на вступление в НАТО ещё в 2022 году. Летом прошлого года участники саммита НАТО пообещали пригласить Киев в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Россия, в свою очередь, требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов.