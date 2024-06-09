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9 июня, 00:37

В НАТО может появиться спецпредставитель по Украине

Foreign Policy: НАТО намерено создать пост специального представителя по Украине

Пост специального представителя НАТО по Украине может появиться в Североатлантическом альянсе в ближайшем будущем. Как выяснил журнал Foreign Policy, в обязанности спецпредставителя будет входить координация помощи Киеву.

Предполагается, что специальный представитель блока после назначения должен будет находиться на Украине, где будет координировать поддержку Незалежной со стороны стран НАТО и других государств.

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Напомним, Киев подал заявку на вступление в НАТО ещё в 2022 году. Летом прошлого года участники саммита НАТО пообещали пригласить Киев в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Россия, в свою очередь, требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Оксана Попова
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