В НАТО может появиться спецпредставитель по Украине
Foreign Policy: НАТО намерено создать пост специального представителя по Украине
Пост специального представителя НАТО по Украине может появиться в Североатлантическом альянсе в ближайшем будущем. Как выяснил журнал Foreign Policy, в обязанности спецпредставителя будет входить координация помощи Киеву.
Предполагается, что специальный представитель блока после назначения должен будет находиться на Украине, где будет координировать поддержку Незалежной со стороны стран НАТО и других государств.
Напомним, Киев подал заявку на вступление в НАТО ещё в 2022 году. Летом прошлого года участники саммита НАТО пообещали пригласить Киев в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Россия, в свою очередь, требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов.
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