ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 04:58

Россиянам рассказали, когда антидепрессанты могут привести к смерти

Врач Беляева: Приём антидепрессантов нужно сочетать со здоровым образом жизни

Преодоление тяжёлых форм психических заболеваний путём приёма антидепрессантов требует не только ответственного подхода, но и чёткого соблюдения рекомендаций лечащего специалиста. В противном случае велик риск побочных осложнений и даже смерти, предостерегла врач Мария Беляева.

Эксперт напомнила, что лекарства этого типа направлены на притупление чувствительности нервных окончаний к серотонину и норадреналину. Расчёт безопасной дозировки может сделать только медик, тогда как самостоятельный выбор антидепрессантов в лучшем случае не принесёт результата, а в худшем — завершится гибелью. Кроме того, подчеркнула врач, такие препараты нельзя считать панацеей. Они работают лишь вкупе с ведением здорового образа жизни.

"Не отказывайтесь от прогулок и полноценного сна. Исключите из рациона алкоголь, кофеин, копчёные и жирные продукты, а также большое количество простых углеводов", — подытожила собеседница интернет-издания Regions.

За какие лекарства могут лишить водительских прав в 2024 году
За какие лекарства могут лишить водительских прав в 2024 году

Избавиться от негативных эмоций можно и благодаря натуральным продуктам, которые у многих растут на грядке. Речь идёт о редисе, "исцеляющем" нервную систему за счёт своих магниевых запасов.

Обложка ©

Freepik

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров