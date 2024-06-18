Россиянам рассказали, когда антидепрессанты могут привести к смерти

Преодоление тяжёлых форм психических заболеваний путём приёма антидепрессантов требует не только ответственного подхода, но и чёткого соблюдения рекомендаций лечащего специалиста. В противном случае велик риск побочных осложнений и даже смерти, предостерегла врач Мария Беляева.

Эксперт напомнила, что лекарства этого типа направлены на притупление чувствительности нервных окончаний к серотонину и норадреналину. Расчёт безопасной дозировки может сделать только медик, тогда как самостоятельный выбор антидепрессантов в лучшем случае не принесёт результата, а в худшем — завершится гибелью. Кроме того, подчеркнула врач, такие препараты нельзя считать панацеей. Они работают лишь вкупе с ведением здорового образа жизни.

"Не отказывайтесь от прогулок и полноценного сна. Исключите из рациона алкоголь, кофеин, копчёные и жирные продукты, а также большое количество простых углеводов", — подытожила собеседница интернет-издания Regions.