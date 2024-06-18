Насладиться чистым воздухом: Эксперт перечислила самые экологичные округа Подмосковья

Руза, Истра и Талдом вошли в число наиболее экологичных округов Московской области. Директор фонда "Зелёная миссия" Ольга Лакустова в беседе с интернет-изданием Regions уточнила, что в этот список ещё попали Можайск, Егорьевск и Лотошино.

Собеседница издания подчеркнула, что лучшие в этом плане горокруга расположены на западе региона, так как там, согласно розе ветров, самый свежий воздух. Также к "чистым" округам Подмосковья специалист отнесла Подольск и Сергиев Посад из-за больших лесных массивов вблизи данных населённых пунктов.

Помимо того, в юго-восточной части области находятся экологичные Луховицы, Коломна и Зарайск. Лакустова объяснила их внесение в этот рейтинг нахождением там большого количества чистых водоёмов. Эксперт подчеркнула, что "чистоту" округа определяли по нескольким факторам, в которые входят плотность населения, различные предприятия и объекты в регионе, а также количество диких животных.

"Таким образом, если на местности проживает мало человек, в лесах водится множество диких животных, на территории или вблизи неё есть системы очистки воды, осуществляется своевременная утилизация отходов, а также нет ТЭЦ, аэропортов и крупных пересадочных узлов, то это однозначно экологичный город или посёлок", — заключила Лакустова.