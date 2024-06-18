Пожарные тушат резервуар с нефтепродуктами в Азове, загоревшийся после атаки дрона

Ростовские пожарные тушат в Азове полыхающий резервуар с нефтепродуктами, который загорелся в результате атаки украинского дрона в ночь на 18 июня. Площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Более 70 огнеборцев тушат горящий резервуар с нефтепродуктами в Азове. Видео © Telegram / МЧС России

В ликвидации последствий прилёта задействованы 73 огнеборца и 21 единица техники. Ожидается прибытие пожарного поезда. По данным министерства, никто не пострадал.

"Для контроля за состоянием воздуха направлена лаборатория Роспотребнадзора", — добавили в ведомстве.