ТОФ впервые проведёт двусторонние учения в Тихом океане
ТОФ начал развёртывание сил в рамках плановых двусторонних учений в Тихом океане
Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к развёртыванию из пунктов базирования в назначенные районы Тихого океана, Японского и Охотского морей в рамках планового двустороннего учения. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале Минобороны РФ.
Силы Тихоокеанского флота начали развёртывание в рамках планового двустороннего учения. Видео © Telegram / Минобороны РФ
В сообщении ведомства говорится, что манёвры будут проводиться с 18 по 28 июня. Руководить учениями будет командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.
Представители Минобороны подчеркнули, что в этом году такие манёвры впервые состоятся в формате двусторонних: они пройдут между Приморской флотилией разнородных сил ТОФ и объединённым командованием войск и сил на северо-востоке РФ.
Всего в учениях будет задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а ещё около двух десятков самолётов и вертолётов морской авиации ТОФ. На различных этапах моряки отработают противолодочные действия, организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, потренируются отражать нападения БПЛА и БЭК, а также выполнят комплекс практических учебно-боевых упражнений и нанесут совместные ракетные удары по условному противнику.
Ранее Life.ru писал о том, как группа надводных кораблей Тихоокеанского флота провела учения в Японском море в конце марта текущего года. Тогда силы ТОФ нашли и ликвидировали подводную лодку условного противника.
Telegram / Минобороны РФ