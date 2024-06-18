ТОФ впервые проведёт двусторонние учения в Тихом океане

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к развёртыванию из пунктов базирования в назначенные районы Тихого океана, Японского и Охотского морей в рамках планового двустороннего учения. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале Минобороны РФ.

Силы Тихоокеанского флота начали развёртывание в рамках планового двустороннего учения. Видео © Telegram / Минобороны РФ

В сообщении ведомства говорится, что манёвры будут проводиться с 18 по 28 июня. Руководить учениями будет командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

Представители Минобороны подчеркнули, что в этом году такие манёвры впервые состоятся в формате двусторонних: они пройдут между Приморской флотилией разнородных сил ТОФ и объединённым командованием войск и сил на северо-востоке РФ.

Всего в учениях будет задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а ещё около двух десятков самолётов и вертолётов морской авиации ТОФ. На различных этапах моряки отработают противолодочные действия, организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, потренируются отражать нападения БПЛА и БЭК, а также выполнят комплекс практических учебно-боевых упражнений и нанесут совместные ракетные удары по условному противнику.