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18 июня, 05:08

Иностранцам из нежелательных организаций хотят запретить въезд в Россию

ГП предложила запретить въезд в Россию иностранцам из нежелательных организаций

Генпрокуратура РФ предлагает дополнить сформированный МВД законопроект о новом комплексном подходе к регулированию в миграционной сфере. Как пишет газета "Известия", в надзорном ведомстве предложили запретить въезд в нашу страну иностранным гражданам, которые участвуют в деятельности нежелательных организаций.

Речь идёт о федеральном законе "Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства...". Представители Генпрокуратуры предложили дополнить внесённые в него ограничения положениями, которые бы запрещали въезд для людей, участвующих "в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании её деятельности нежелательной на территории РФ". Сейчас в базе Минюста в список нежелательных внесены 166 иностранных и международных неправительственных организаций.

По этому поводу также высказался первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он заявил, что подобные инициативы в целом правильны и справедливы.

"Я уверен, что Генпрокуратура уже просчитала возможные сложности или риски", — заключил законотворец.

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Ранее глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявлял, что его подчинённые должны строго контролировать ситуацию с незаконным проживанием в России мигрантов и злоупотреблением ими правовым статусом. Он также подчеркнул, что полицейские должны ориентироваться на сообщения от общества и появляющиеся в прессе сигналы, касающиеся экстремистской деятельности среди иностранцев и активности этнических преступных сообществ.

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Алексей Соловьёв
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