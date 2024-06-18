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18 июня, 07:12

В Приморье вахтовый автомобиль с людьми застрял посреди реки

В Приморье вахтовый автомобиль с людьми застрял посреди реки. Это произошло из-за подъёма уровня воды в реке Максимовке. Как сообщает краевое Министерство ГО и ЧС, спустя некоторое время людей спасли.

В Приморье вахтовый автомобиль с людьми застрял посреди реки. Видео © Telegram / maglipogoda_kanal

"В результате подъёма уровня реки Максимовки в Тернейском районе произошло разрушение деревянного переезда на лесовозной дороге. Вахтовый автомобиль с людьми при попытке форсировать реку застрял. Спустя некоторое время машину с людьми вытянули на берег", — сказано в сообщении.

В настоящее время переезд восстановлен. В результате происшествия никто не пострадал. Тем временем в соцсетях появились видео, на которых вахтовый автомобиль стоит посреди реки, а вода почти полностью закрывает его. При этом на крыше находятся люди.

В Приморье после прошедших ливней отрезаны от транспортного сообщения сёла Новокрещенка Красноармейского округа и Олон в Пожарском округе. В селе Новокрещенка объявлен режим ЧС. В Дальнереченском районе и Пожарском округе ввели режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с участием вахтового автобуса в Забайкальском крае. Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. Автобус был построен на базе грузовика "Урал".

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье выросло до 32
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье выросло до 32
Обложка ©

Telegram / maglipogoda_kanal

Иван Косицын
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