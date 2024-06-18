В Приморье вахтовый автомобиль с людьми застрял посреди реки. Это произошло из-за подъёма уровня воды в реке Максимовке. Как сообщает краевое Министерство ГО и ЧС, спустя некоторое время людей спасли.

В Приморье вахтовый автомобиль с людьми застрял посреди реки. Видео © Telegram / maglipogoda_kanal

"В результате подъёма уровня реки Максимовки в Тернейском районе произошло разрушение деревянного переезда на лесовозной дороге. Вахтовый автомобиль с людьми при попытке форсировать реку застрял. Спустя некоторое время машину с людьми вытянули на берег", — сказано в сообщении.

В настоящее время переезд восстановлен. В результате происшествия никто не пострадал. Тем временем в соцсетях появились видео, на которых вахтовый автомобиль стоит посреди реки, а вода почти полностью закрывает его. При этом на крыше находятся люди.

В Приморье после прошедших ливней отрезаны от транспортного сообщения сёла Новокрещенка Красноармейского округа и Олон в Пожарском округе. В селе Новокрещенка объявлен режим ЧС. В Дальнереченском районе и Пожарском округе ввели режим повышенной готовности.