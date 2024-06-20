Пентагон против России: ядерное оружие в космосе и формирование серого флота спутников-камикадзе Военный эксперт и старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов о том, есть ли у США ядерное оружие против России в космосе и что означает новая гонка вооружения на орбите. 19 июня, 21:23 Есть ли у США ядерное оружие в космосе и для чего идёт формирование серого флота спутников-камикадзе. Орбитальный испытательный аппарат X-37. Обложка © Getty Images / U.S. DoD

Страны НАТО включают в повестку ядерное оружие. Генсек альянса Йенс Столтенберг анонсировал обсуждение перевода ядерных боеголовок в Европе в режим боеготовности. Он сослался на якобы "растущую" угрозу со стороны России и Китая. Аналогичную риторику США используют, чтобы продвигать и разработки орбитальных программ.

Неменьшие риски, как заявляют в Пентагоне, несёт и космический контур США — "глаза и уши" командования НАТО, то есть сети спутников, которые занимаются разведкой. О подготовке к милитаризации этого пространства свидетельствует рекордное финансирование США разработок в сфере космических технологий.

Здание Пентагона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Рост финансирования космических программ США

В 2024 финансовом году Служба космических операций запросила 700 миллионов долларов на защиту "сетей, связанных с космическими операциями". В рамках программы по кибероперациям в области обороны в космосе (DCO-S) с 2023 года реализуется проект "Цифровая ищейка" (Digital Bloodhound) в сфере безопасности, в том числе частного космического сектора.

Стоимость решения для обеспечения кибербезопасности "передовой линии обороны США в космосе" в 2024 году составит 76 миллионов долларов (в 2023 года она была 48 миллионов: видимо, растут угрозы — растут и цены).

Программа Missile Track Custody является частью системы противоракетной обороны. Разработка ведётся дивизионом космической разведки Raytheon. Запланировано два этапа. Первый — под названием "Эпоха-1" — потребовал 538 миллионов долларов в 2024 году, в 2023 на эти цели Конгресс выделял 130 миллионов долларов. Спутники этой системы в основном находятся на геостационарной орбите — на расстоянии около 30 000 км.

В настоящее время реализуется второй этап программы — "Эпоха-2". Командование космических систем намерено создать новую орбитальную группировку спутников слежения на средней околоземной орбите — на высоте 35 406 километров над уровнем моря. Для этого будет создано ещё девять спутников, построенных компаниями Millennium Space Systems (дочерняя компания Boeing) и Raytheon. США потратят до 2028 года на эти цели 3,5 миллиарда долларов.

Спутник Missile Track Custody. Фото © Millennium-space.com

Какое ядерное оружие США могут разместить в космосе

Однако Вашингтон пытается нарастить не только разведывательный потенциал в рамках орбитальной группировки, акцент делается на увеличение пусковых возможностей, повышение оперативных функций и вывод на орбиту систем наступательного вооружения, которые могут быть оснащены специальными боевыми частями, то есть ядерным оружием. На деле формируется схема запрета доступа на орбиту всем конкурентам США под угрозой уничтожения.

О том, что рано или поздно противник выведет на орбиту ЯО, "сигнализирует" американская система раннего предупреждения, которая также включается в космический компонент и развёртывается на орбите. А те космические аппараты, которые способны маневрировать на разных высотах и воздействовать не только на спутниковую группировку других стран, но и на земную поверхность, применяя высокоточные ракеты, будут развёрнуты на околоземной орбите.

Например, речь идёт о секретном проекте Пентагона — беспилотном космическом самолёте типа "челнок" — X-37 от Boeing, который уже совершил семь полётов. Его функционал помимо аппарата инспектора, позволяющего похищать или воздействовать на спутники, предполагает вывод на орбиту ракетного вооружения. Наши эксперты считают, что американский космический корабль Boeing Х-37 способен нести до шести ядерных боеголовок.

Boeing Х-37. Фото © Boeing.com

В его разработке принимало участие DARPA — управление Министерства обороны США, отвечающее за разработку новых технологий. X-37 был впервые выведен на орбиту в 2017 году: беспилотник доставили в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Особенностью челнока является возможность длительного автономного (без влияния человеческого фактора) пребывания на орбите и выполнения широкого спектра задач.

Орбитальный аппарат имеет в длину около 8,9 метра при размахе крыльев в 4,5 метра и весит 5 тонн. Он способен маневрировать на орбите, поднимаясь до 750 км, и нести груз массой до 900 кг. Его скорость составляет около 28 000 км/ч. У него есть раскрываемый грузовой отсек, внутри которого может располагаться стационарная аппаратура, спутники, ядерное оружие или кинетические стержни. Сейчас у США — шесть космических аппаратов X-37. К 2025 году Вашингтон планирует увеличить их до восьми.

Пентагон продолжает работать над запуском военных спутников нового поколения, которые смогут маневрировать и дозаправляться в космосе, получат роботизированное оружие, способное захватывать и потенциально уничтожать спутники противника.

Могли ли США уже вывести в космос ядерное оружие

Недавно в СМИ появилась информация о нуклеаризации космического околоземного пространства. Так, в эфире американского телеканала Newsmax TV бывший ведущий Fox News Билл О’Райли заявил, что американское ядерное оружие уже находится в космосе. Была ли это дезинформация или попытка набрать популярность в рамках демонстрации осведомлённости — пока не ясно.

Бывший ведущий Fox News Билл О’Райли. Фото © Getty Images / Jared Siskin

Обход запрета на размещение оружия, формирование серого флота космопланов и спутников

Легализуя свою космическую агрессию через аффилированную сеть подконтрольных СМИ и соцсети, спецслужбы США активно пробрасывают тезисы о якобы существующей угрозе со стороны России и Китая, которые, дескать, "уже развернули на орбите многочисленные лазерные установки, средства поражения — вплоть до ядерного оружия".

В феврале 2024 года глава России прокомментировал обвинения американских чиновников. Владимир Путин заявил, что "у России нет планов размещения в космосе противоспутникового оружия с ядерными элементами".

В то же время американское командование космическими силами активно подключает производственный потенциал частного сектора для изготовления разведывательных спутников.

Сформирована распределённая сеть аффилированных профильных господрядчиков. Для Пентагона такой подход минимизирует имиджевые риски в случае неудачных пусков и инцидентов на орбите. Кроме того, создаются дополнительные механизмы теневого распределения оборонного бюджета среди компаний.

Для этих целей военно-гражданской интеграции в прошлом году учреждено Коммерческое космическое управление, специалисты которого напрямую работают с частными структурами отрасли — распределяют заказы. На практике Пентагоном формируется гражданский резерв космических аппаратов на кризисный и мобилизационный период. А для защиты "скрытого" космического потенциала США разрабатывается серия нормативных ведомственных документов, определяющих порядок задействования частного космического инструментария в боевых космических операциях.

При этом отказавшиеся от подобного сотрудничества гражданские структуры автоматически включаются в списки "неблагонадёжных", что ограничит возможность их участия в гостендерах и отодвинет от правительственных бюджетов. Фактически же Пентагон может создать серый флот коммерческих космопланов и спутников-камикадзе, которые в случае орбитальных ЧП, смогут взять вину на себя, заявив о самостоятельности в принятии решений.

Авторы Александр Степанов