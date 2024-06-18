Кришнаиты-националисты и любители БДСМ: Хакеры раскрыли личности тысячи операторов дронов ВСУ
Хакеры RaHDit опубликовали данные более чем 1,2 тысячи операторов дронов ВСУ
Хакерская группировка RaHDit раскрыла данные более чем 1,2 тысячи операторов украинских беспилотников. Как пишет РИА "Новости", среди них есть судимые за насилие над детьми, любители БДСМ и обмена жёнами, а также кришнаиты-националисты.
Среди "рассекреченных", в частности, все операторы 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который ответственен за налёты дронов на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.
А в марте нынешнего года хакеры из группы "Берегини" слили данные об истинных потерях американских танков Abrams в зоне СВО. Так, только за несколько дней ВСУ лишились на поле боя сразу нескольких поставленных США боевых машин.
Telegram/Zelenskiy / Official