Хакерская группировка RaHDit раскрыла данные более чем 1,2 тысячи операторов украинских беспилотников. Как пишет РИА "Новости", среди них есть судимые за насилие над детьми, любители БДСМ и обмена жёнами, а также кришнаиты-националисты.

Среди "рассекреченных", в частности, все операторы 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который ответственен за налёты дронов на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.