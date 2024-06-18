Как Украину случайно записали в НАТО, визит Путина в Северную Корею и почему Крымский мост больше не интересен ВСУ: Обзор мировой политики 18 июня Где пройдёт следующая конференция по Украине и о чём не могут договориться в Евросоюзе — в материале Life.ru. 18 июня, 11:50 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / EPA / ZOLTAN MATHE

Почему Киев потерял интерес к Крымскому мосту

Крымский мост уже не представляет для Украины военного интереса, так как он не используется для снабжения российских войск. О смене приоритетов рассказал спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает "Коммерсант". По его словам, удар по мосту "дал бы уже не тот эффект".

— Для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несёт этот мост. Остальное идёт по паромной переправе, по которой недавно был нанесён удар. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов, — сказал Плетенчук.

Ранее стало известно, что Россия практически завершила строительство железной дороги из Ростова-на-Дону в Мариуполь. Об этом в конце мая сообщал Frontelligence Insight. Издание считает, что логистических возможностей нового сухопутного коридора хватит для снабжения российских войск даже в случае новых ударов по Крымскому мосту. Украинские ресурсы сообщали, что ввод новой железной дороги сильно изменит логистику на линии фронта. "Это действительно сокращение логистики в километраже где-то до 300 километров. А по времени это сокращение на дни", — заявил экс-советник главы Мариуполя Пётр Андрющенко.

Оговорка по Фрейду от Столтенберга

Генсек НАТО Йенс Столтенберг дважды оговорился, назвав украинских пилотов лётчиками НАТО, а Воздушные силы Украины — воздушными силами альянса, но быстро исправился.

— Передача Киеву F-16 сделает будущие Военно-воздушные силы (ВВС) НАТО, то есть Украины, полностью совместимыми с альянсом. Пилоты НАТО, то есть подготовленные альянсом, а также все процедуры НАТО будут соответствовать нашим стандартам, — сказал Столтенберг в ходе своего выступления в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона, отвечая на вопрос о членстве Украины в альянсе.

Американский истребитель F-16. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Ранее бывший офицер Армии США Скотт Беннетт заявил, что у Украины нет подходящих пилотов для обучения на F-16. "Даже у шимпанзе лучше получается, ну нет у них пилотов для F-16. Пилотами будут британцы, или немцы, или французы, или американцы. А это будет означать войну", — сказал Беннет в беседе с российскими СМИ.

В ЕС не знают, кого выбирать в руководители

Лидеры ЕС не хотят оставлять на следующий срок главой ЕК Урсулу фон дер Ляйен. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель после неформального ужина лидеров 27 стран сообщества.

Глава Евросовета Шарль Мишель. Фото © ТАСС / EPA / POOL / URS FLUEELER

"У нас состоялась дискуссия, я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договорённости", — сообщил политик. Встреча лидеров стран Европы была предназначена для определения планов развития Европейского союза на следующие пять лет, а также обсуждения возможных претендентов на руководящие посты в блоке: глав Еврокомиссии и Евросовета и представителя ЕС по безопасности и внешней политике.

За время своей работы Урсула фон дер Ляйен выступала за помощь Киеву западным оружием и изъятие российских активов. Ранее пользователи соцсети X раскритиковали главу ЕК после её призыва к России прислушаться к "голосу международного сообщества", чтобы "положить конец империалистическому насилию". "Путин только громко посмеётся, прочитав требования бедной Урсулы", — поделился мнением один из читателей.

Второй "мирный саммит" по Украине проведут не на Западе

Прошедший недавно в Швейцарии пресловутый "мирный саммит" даже на Украине считают провальным. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что следующая международная конференция по Украине должна привести к завершению конфликта, на саммит будет приглашена Россия. Глава МИД Украины признал, что рано или поздно с Россией необходимо будет разговаривать. Обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Украине без участия России считают неправильным даже на Западе.

По итогам саммита глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер заявил, что потребуется ещё одно мероприятие, которое необходимо провести в другой стране. Он также добавил, что важно, чтобы в нём участвовала Россия.

— Она [следующая конференция по Украине], конечно, пройдёт не в Европе и не на Западе. Мы вели переговоры с заинтересованными странами в Бюргенштоке. Решать им, — заявил в эфире радио SRF глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер.

Высшее руководство РФ отправляется в Юго-Восточную Азию

Президент России Владимир Путин посетит КНДР впервые с 2000 года. Он отправится туда с рабочим визитом. В состав делегации, например, войдут министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр транспорта Роман Старовойт, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров, зампредседателя Правительства РФ Александр Новак, губернатор Приморского Края Олег Кожемяко, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов и глава РЖД Олег Белозёров, следует из комментариев помощника президента Юрия Ушакова.

После КНДР Владимир Путин отправится во Вьетнам. Это будет пятый визит президента в страну. Ранее он был там в 2001, 2006, 2013 и 2017 году. Ушаков добавил, что президент проведёт переговоры со всеми высокопоставленными лицами страны: с генеральным секретарём ЦК, президентом, премьер-министром и председателем Национального собрания.

Президент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг (справа налево) во время встречи в резиденции "Дяоюйтай". Фото © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Визит Владимира Путина и его делегации может стать проблемой для Запада и его азиатских союзников. Об этом пишет Sky News. "Укрепление связей между Россией и Северной Кореей вызывает серьёзную озабоченность Запада и его азиатских союзников из-за опасений, что Москва может начать поставлять Пхеньяну некоторые из своих ядерных ноу-хау", — размышляет корреспондент агентства.

Авторы Михаил Сироткин