В Москве за неделю умерло от коронавируса девять человек

В Москве за прошедшую неделю госпитализировали 85 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во вторник, 18 июня, в федеральном оперативном штабе. Общее количество выявленных случаев за неделю — 1294.

"Девять человек скончались", — говорится в сводке по столице.