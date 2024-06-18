В Москве за неделю умерло от коронавируса девять человек
Оперштаб: В Москве за неделю госпитализировали 85 человек с CoViD-19
В Москве за прошедшую неделю госпитализировали 85 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во вторник, 18 июня, в федеральном оперативном штабе. Общее количество выявленных случаев за неделю — 1294.
"Девять человек скончались", — говорится в сводке по столице.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о том, что вспышка коронавируса в 2020 и 2021 годах стала причиной гибели 4,1 и 8,8 миллиона людей соответственно. В ВОЗ также отмечают, что это привело к существенному снижению показателя ожидаемой продолжительности жизни.
АГН "Москва" / Максим Мишин, Пресс-служба мэра и Правительства Москвы