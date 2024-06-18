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18 июня, 09:44

В Москве за неделю умерло от коронавируса девять человек

Оперштаб: В Москве за неделю госпитализировали 85 человек с CoViD-19

В Москве за прошедшую неделю госпитализировали 85 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во вторник, 18 июня, в федеральном оперативном штабе. Общее количество выявленных случаев за неделю — 1294.

"Девять человек скончались", — говорится в сводке по столице.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о том, что вспышка коронавируса в 2020 и 2021 годах стала причиной гибели 4,1 и 8,8 миллиона людей соответственно. В ВОЗ также отмечают, что это привело к существенному снижению показателя ожидаемой продолжительности жизни.

Обложка ©

АГН "Москва" / Максим Мишин, Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Марина Калегина
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