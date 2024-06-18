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18 июня, 10:26

Российский военный суд вынес приговор депутату Рады Гончаренко*

В РФ военный суд приговорил депутата Рады Гончаренко* к 10 годам лишения свободы

Алексей Гончаренко*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oleksiihoncharenko*

Алексей Гончаренко*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oleksiihoncharenko*

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* к 10 годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма и распространении недостоверной информации о ВС РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гончаренко* обвинялся по двум эпизодам по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Напомним, что в конце апреля Гончаренко* переобъявили в розыск в России. Нардепу 43 года. Он является членом Рады VIII и XIX созывов. Гончаренко* представляет фракцию "Европейская Солидарность". В 2010-2014 годах занимал руководящие должности в Одесском областном совете.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Николай Рюмин
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