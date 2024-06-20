Что это было: "Вояджер-1" пришёл в себя после полугода странного поведения Чтобы разобраться в загадочной ситуации с посланником человечества, инженерам пришлось перевернуть вверх дном гору документов почти полувековой давности. 19 июня, 21:31 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

В NASA указывают вот такое текущее расположение "Вояджеров". Судя по этому изображению, аппараты уже очень далеко за границами гелиосферы — сферы действия солнечных частиц. Собственно, границы этой сферы и удалось определить "на месте" по данным этих зондов. У них на борту по одинаковому набору из десяти приборов, и большинство из них предназначены для изучения солнечного ветра, магнитосферы нашего светила и так далее.

Текущее расположение зондов "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Фото © NASAVoyager

В 2012 году приборы "Вояджера-1" показали, что гелиосфера заканчивается приблизительно на расстоянии 18 миллиардов километров от Солнца. Это в 120 раз дальше Земли. Для понимания: Плутон находится в 4–7 миллиардах километров. Сейчас зонд уже в 24 миллиардах километров. Сигнал с такого расстояния доходит до нас за 22,5 часа. Соответственно, столько же к "Вояджеру" летит очередная команда с Земли.

Из десяти его приборов продолжают работать только четыре, все остальные, кроме одного (он отказал в самом начале), отключили в целях экономии энергии как менее приоритетные. Данные со всех приборов приходят регулярно все вместе в едином "пакете", который собирает и отсылает бортовой компьютер, которому почти полвека и который несётся вместе с кораблём в чёрной пустоте мирового пространства посреди почти "абсолютного" холода: за бортом — под –270 по Цельсию.

"Вояджер-1". Фото © Shutterstock / FOTODOM / Claudio Caridi

Питание идёт от радиоизотопных генераторов на плутонии-238. Силы у них, конечно, на исходе: полёт длится уже 46 лет. В NASA надеются, что если в итоге оставить работающим только один прибор, то зонд может протянуть и ещё с десяток лет — ориентировочно до 2036 года. Но самое интересное, что проблемы уже последние два года возникают вовсе не с энергией.

Сначала весной 2022 года "Вояджер" перестал понимать, где он находится, и начал присылать странные данные о своём местоположении. А потом в конце 2023-го зонд и вовсе начал отправлять совершенно бессмысленные послания. Меж тем тот факт, что эти послания продолжали и продолжают приходить регулярно, показывает, что сама связь с аппаратом сохраняется, проблема только в содержании сообщений.

Чтобы установить причину "тарабарщины", инженерам пришлось поднимать все данные об устройстве "Вояджеров", а это документы 1970-х годов, которые целенаправленно никто в каком-то едином месте не собирал, они остались у людей, которые создавали аппарат и хранили нужные им бумаги у себя дома, в гараже и так далее. В итоге такого широкомасштабного расследования пришли к выводу, что случился сбой в одной из систем бортового компьютера: вышел из строя какой-то определённый чип. Может быть, от радиации, а может, просто от старости, или и то, и другое.

Хитроумные инженеры придумали несколько разных алгоритмов для "обхода" испорченного чипа. Как они сами шутливо выразились, они "потыкали" "Вояджер-1", и это помогло: начали приходить хоть сколько-нибудь понятные данные. А недавно команда ответственных за миссию с радостью сообщила, что все четыре работающих прибора наконец снова "говорят" на нормальном языке. Инженеры рассказали, что приводили технику в чувство примерно так же, как приходится перенастраивать домашнюю бытовую технику после отключения электричества.

Эта хорошая новость даёт надежду на продление исследований межзвёздного пространства. Когда энергия зондов иссякнет, они продолжат своё путешествие, просто мы перестанем получать их отчёты о том, что они "видят", что происходит вокруг них. По расчётам, лет через триста они долетят до Облака Оорта — гигантской сферы, в которую заключена Солнечная система и которая состоит, по всей видимости, в основном из льдин: эти льдины иногда к нам прилетают в качестве комет. А когда-нибудь, через тысячи лет, "Вояджеры" будут пролетать мимо других звёзд и их планет, и в том числе таких, где может оказаться жизнь. Но наши потомки, к сожалению, не смогут узнать, что или кого зонды встретят на своём пути. Было бы неплохо, если бы сами потомки к тому времени ещё существовали.

Авторы Адель Романенкова