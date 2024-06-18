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18 июня, 11:01

"Давно не был": Путин пообещал посетить Камчатку

Путин на встрече в Якутске пообещал, что снова приедет на Камчатку

Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Камчатский край. Глава государства отметил, что давно не бывал там.

"Давно не был на Камчатке, спасибо за приглашение, приеду", — указал глава государства, обращаясь к участнице встречи со специалистами, которые выбрали работу на Дальнем Востоке.

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Напомним, Путин в этом году уже выражал желание посетить Камчатку. В мае лидер РФ встретился с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", и одна из них была именно из этого дальневосточного региона. Во время беседы с ними Путин вспомнил, что последний раз был на Камчатке осенью 2022 года. Глава государства пообещал вновь приехать на полуостров.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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