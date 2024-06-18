Психотерапевт объяснил связь между быстрым темпом жизни и тревожностью

Постоянная спешка вызывает тревожность и панику. Гонка за успехом и желание достигать высоких целей постоянно держат человека в напряжении. Масла в огонь подливают социальные сети, которые заставляют сравнивать себя с другими и судорожно ждать лайков, то есть одобрения со стороны. Технологический процесс также породил новый страх остаться без связи, а избыток информации вызывает постоянное чувство беспокойства. Об этом в разговоре с РИАМО рассказал клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

"Есть даже такой термин — "думскроллинг", когда человеку просто физически необходимо пролистнуть новостную ленту. А мозг наш больше фиксирует негативные и потенциально опасные новости", — объясняет психотерапевт.

Несмотря на то что гаджеты помогают быть на связи с близкими круглосуточно, люди всё чаще стали чувствовать себя одинокими в сети, несмотря на беспрерывный доступ в Интернет.

"Сегодня часто можно встретить, когда люди, живущие вместе под одной крышей, общаются через мессенджеры друг с другом из разных комнат. Это тоже зачастую влечёт усиление тревоги и депрессии", — делится Мартынов.