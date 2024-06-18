В Северодвинске неизвестный по телефону заставил ребёнка открыть и поджечь газ

В Северодвинске Архангельской области незнакомец по телефону убедил 11-летнего ребёнка открыть конфорки и зажечь газ в квартире. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону в своём телеграм-канале.

"Следствием установлено, что 11-летний мальчик из города Северодвинска ответил на звонок по мобильному телефону от незнакомого мужчины. Неизвестный убедил ребёнка, что звонит начальник его отца. Якобы для проверки газовой системы в квартире злоумышленник склонил ребёнка открыть конфорки газовой плиты и зажечь газ", — говорится в сообщении.

Ребёнок прилежно следовал указаниям, но ситуацию спасло возвращение с работы отца, который закрыл газ и проветрил помещение. Правоохранители возбудили дело по ч. 3 ст. 30, п. "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершённое общеопасным способом) и ведут поиск злоумышленника.