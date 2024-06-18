Три дрона ВСУ сбиты в Белгородской области в течение часа

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё несколько украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, дежурящие в регионе зенитчики уничтожили один вражеский БПЛА самолётного типа около 12:50 по московскому времени. Также около 13:30 были сбиты ещё два украинских дрона. Губернатор региона Вячеслав Гладков атаки пока не комментировал.