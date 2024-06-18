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18 июня, 11:26

Три дрона ВСУ сбиты в Белгородской области в течение часа

МО РФ: Системы ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё несколько украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, дежурящие в регионе зенитчики уничтожили один вражеский БПЛА самолётного типа около 12:50 по московскому времени. Также около 13:30 были сбиты ещё два украинских дрона. Губернатор региона Вячеслав Гладков атаки пока не комментировал.

Как сообщал Life.ru, прошлой ночью дежурные средства противовоздушной обороны и РЭБ уничтожили над российской территорией шесть украинских беспилотников. Дроны были поражены в небе Белгородской, Воронежской и Липецкой областей.

Женщине перебило ноги в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Белгородчине
Женщине перебило ноги в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Белгородчине
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Наталья Исакова
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