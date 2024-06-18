Госдума приняла в первом чтении проект, запрещающий продажу энергетиков детям
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий продажу энергетиков несовершеннолетним россиянам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Также, согласно проекту, запрещается розничная торговля безалкогольными тонизирующими напитками, включая энергетики, в таре объёмом свыше 500 миллилитров.
"Это решение [запрет на продажу энергетиков] должно защитить здоровье наших детей, оградить молодёжь от пагубных привычек", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Также Володин в ходе пленарного заседания распорядился проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики несовершеннолетним. Поручение подготовить соответствующую инициативу было дано комитетам по госстроительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции. По мнению председателя Госдумы, за основу при разработке поправок можно взять действующие нормы ответственности при продаже детям винно-водочных напитков.
Ранее Life.ru сообщал, что запрет на продажу энергетиков детям может вступить в силу с 1 сентября текущего года. В Госдуме уточнили, что о необходимости введения этих мер попросили родители и педагоги.
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