Экс-главу "Автодора" осудили на 12 лет и взыскали почти два миллиарда рублей

Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего главу государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями и срыве сроков при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

В Москве суд приговорил бывшего главу государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет", — говорится в сообщении.

Также с бывшего главы "Автодора" взыскали почти два миллиарда рублей в качестве погашения ущерба по уголовному делу. Кроме того, в течение трёх лет ему запрещено занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

По версии следствия, Кельбах в 2017 году незаконно выделил одной из компаний, которая занималась строительством ЦКАД, более двух миллиардов рублей. До этого фирма по указанию Кельбаха также получила из бюджета 3,9 миллиона рублей. Ещё один эпизод дела связан с выплатой другой компании 132 миллионов рублей за разработку документации для строительства ЦКАД.

Бывшего чиновника, который в ходе процесса находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.