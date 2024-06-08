Экс-главе "Автодора" грозит 14 лет за ущерб в 2 млрд рублей
"Ъ": Бывшему главе "Автодора" Кельбаху грозит 14 лет за ущерб в 2 млрд рублей
Экс-председатель правления государственной компании "Автодор" Сергей Кельбах. Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей
Гособвинение запросило для бывшего председателя правления государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха 14 лет тюремного заключения. Как сообщает "Коммерсант", такое наказание ему грозит за масштабные злоупотребления при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.
Следствие сообщает, что всего в деле три эпизода. Общий ущерб оценивается в общую сумму более 2 млрд рублей. Доказано, что Кельбах незаконно выделил эти средства из госбюджета некоторым предприятиям, которые участвовали в строительстве ЦКАД.
"Как стало известно газете, 14 лет лишения свободы в колонии общего режима запросил гособвинитель в ходе прений для экс-председателя правления государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха", — говорится в материале.
Напомним, что уголовное дело в отношении него было возбуждено в 2019 году. В мае 2022 года стартовал процесс в Тверском суде Москвы.
В конце апреля текущего года Life.ru писал, что силовики задержали в зоне спецоперации председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, которого подозревают в присвоении и растрате государственных денег в особо крупном размере. Впоследствии стало известно, что его отправили под стражу на два месяца.