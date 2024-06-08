Экс-главе "Автодора" грозит 14 лет за ущерб в 2 млрд рублей

Гособвинение запросило для бывшего председателя правления государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха 14 лет тюремного заключения. Как сообщает "Коммерсант", такое наказание ему грозит за масштабные злоупотребления при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

Следствие сообщает, что всего в деле три эпизода. Общий ущерб оценивается в общую сумму более 2 млрд рублей. Доказано, что Кельбах незаконно выделил эти средства из госбюджета некоторым предприятиям, которые участвовали в строительстве ЦКАД.

"Как стало известно газете, 14 лет лишения свободы в колонии общего режима запросил гособвинитель в ходе прений для экс-председателя правления государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха", — говорится в материале.