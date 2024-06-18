ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 13:58

Врач объяснил, откуда появился миф о смертельной опасности ополаскивателя для рта

Онколог Черёмушкин: Ополаскиватель для рта не провоцирует рак

Ополаскиватель для рта не вызывает рак. Обложка © freepik.com

Ополаскиватель для рта не вызывает рак. Обложка © freepik.com

Популярное заблуждение о том, что ополаскиватель для рта вызывает рак, не имеет оснований, утверждает в беседе с NEWS.ru онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинских наук Евгений Черёмушкин.

Врач отмечает, что риск развития рака полости рта повышает курение, а курильщики, как правило, часто пользуются ополаскивателями, чтобы убрать неприятный запах, отсюда и возникает такой миф. Тем, кто вредной привычкой не страдает, стоит опасаться разве что аллергии.

"Люди не так часто и пользуются ополаскивателем для рта. А те, которые пользуются, чаще курящие или у кого хронический воспалительный процесс. Поэтому говорить о том, что именно ополаскиватель связан с увеличением риска развития рака, — глупо", объясняет онколог.

Мурашко рассказал о внушительном достижении в борьбе с раком
Мурашко рассказал о внушительном достижении в борьбе с раком

Ранее Life.ru рассказал о том, как избежать онкологии с помощью генетического чекапа. Знание родовых болезней и предрасположенностей поможет оставаться здоровым.

Мария Скворцова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров