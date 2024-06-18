Врач объяснил, откуда появился миф о смертельной опасности ополаскивателя для рта

Популярное заблуждение о том, что ополаскиватель для рта вызывает рак, не имеет оснований, утверждает в беседе с NEWS.ru онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинских наук Евгений Черёмушкин.

Врач отмечает, что риск развития рака полости рта повышает курение, а курильщики, как правило, часто пользуются ополаскивателями, чтобы убрать неприятный запах, отсюда и возникает такой миф. Тем, кто вредной привычкой не страдает, стоит опасаться разве что аллергии.

"Люди не так часто и пользуются ополаскивателем для рта. А те, которые пользуются, чаще курящие или у кого хронический воспалительный процесс. Поэтому говорить о том, что именно ополаскиватель связан с увеличением риска развития рака, — глупо", — объясняет онколог.