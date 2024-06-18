"Омерзительный случай": Выгнанная с красной дорожки в Каннах украинка обратилась за помощью к адвокату из РФ

По информации телеграм-канала, Понтийская была на кинофестивале 25 мая. Когда она проходила по дорожке перед кинотеатром, на неё набросилась охранница и затолкала её внутрь. Понтийская заявила, что при ней были все документы и право на участие в мероприятии, однако она не смогла добиться от организаторов объяснений о произошедшем. Сейчас Савва живёт в Польше, куда уехала из-за несогласия с киевским режимом. Справедливости после скандала она решила добиваться с помощью России. В ближайшее время адвокат Добровинский намерен подать иск в Каннский суд.