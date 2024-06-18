"Омерзительный случай": Выгнанная с красной дорожки в Каннах украинка обратилась за помощью к адвокату из РФ
SHOT: Украинка, которую выгнали с фестиваля в Каннах, обратилась за помощью к РФ
Савва Понтийская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pontyjska01
"Мисс Европа – 2023", украинская модель Савва Понтийская, которую выгнали с красной дорожки на Каннском фестивале, обратилась за помощью к российским адвокатам. Как сообщает SHOT, интересы девушки в суде вызвался отстаивать правозащитник Александр Добровинский.
Выгнанная с красной дорожки в Каннах украинка обратилась к российскому адвокату. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, Понтийская была на кинофестивале 25 мая. Когда она проходила по дорожке перед кинотеатром, на неё набросилась охранница и затолкала её внутрь. Понтийская заявила, что при ней были все документы и право на участие в мероприятии, однако она не смогла добиться от организаторов объяснений о произошедшем. Сейчас Савва живёт в Польше, куда уехала из-за несогласия с киевским режимом. Справедливости после скандала она решила добиваться с помощью России. В ближайшее время адвокат Добровинский намерен подать иск в Каннский суд.
"Абсолютно омерзительный случай, который нельзя оставить просто так. Мы начинаем действовать", — прокомментировал инцидент Добровинский.
К слову, та же охранница, напавшая на Понтийскую, отличилась на фестивале. В частности, она пыталась прогнать с красной дорожки американскую певицу Келли Роуленд, участницу k-pop-группы Girls’ Generation Им Юну и доминиканскую актрису Массиэль Таверас.
Ранее Life.ru сообщал, что российская телеведущая и блогер Виктория Боня оказалась в чёрном списке Каннского кинофестиваля. По словам актёра Станислава Садальского, это произошло из-за торговли билетами на мероприятие.