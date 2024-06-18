В России предложили запретить голосовые звонки через ряд мессенджеров
РКН предложил запретить голосовые звонки через мессенджеры без проверки номеров
Роскомнадзор предлагает запретить голосовые звонки через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров. По мнению ведомства, эта мера позволит защитить граждан от мошенников и телефонных террористов. В Роскомнадзоре отметили, что в последнее время преступники всё чаще используют мессенджеры в мошеннических целях, для буллинга, экстремизма или телефонного терроризма.
"Этот способ привлекателен для злоумышленников из-за того, что при создании аккаунта сведения о его владельце не проверяются на достоверность. Запрет голосовых звонков через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров, защитит людей от мошенников и телефонных террористов", — приводит сообщение РКН РИА "Новости".
В ведомстве добавили, что отечественным операторам в первую очередь нужно работать вместе с российскими мессенджерами, так как для иностранных аналогов придётся разработать меры, которые простимулируют их владельцев заняться идентификацией пользователей.
Ранее Life.ru писал, что мессенджер Slack начал отключать учётные записи россиян. Причиной стали новые санкции США, связанные с IT.
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