В России предложили запретить голосовые звонки через ряд мессенджеров

Роскомнадзор предлагает запретить голосовые звонки через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров. По мнению ведомства, эта мера позволит защитить граждан от мошенников и телефонных террористов. В Роскомнадзоре отметили, что в последнее время преступники всё чаще используют мессенджеры в мошеннических целях, для буллинга, экстремизма или телефонного терроризма.

"Этот способ привлекателен для злоумышленников из-за того, что при создании аккаунта сведения о его владельце не проверяются на достоверность. Запрет голосовых звонков через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров, защитит людей от мошенников и телефонных террористов", — приводит сообщение РКН РИА "Новости".

В ведомстве добавили, что отечественным операторам в первую очередь нужно работать вместе с российскими мессенджерами, так как для иностранных аналогов придётся разработать меры, которые простимулируют их владельцев заняться идентификацией пользователей.