Армянские гимнастки не выступят на Играх БРИКС из-за азербайджанского судьи

Сборная Армении по художественной гимнастике не будет участвовать в Играх БРИКС в Казани из-за замены главного судьи турнира. Об этом заявила член спортивной команды Сильва Саргсян.

"Сначала главной судьёй была назначена представительница Армении. Потом поменяли, и теперь главный судья соревнований из Азербайджана. Вот Армения и снялась", — объяснила спортсменка в беседе с телеканалом "Матч ТВ".

Ранее гимнастка в телеграм-канале выразила сожаление в связи с тем, что армянская команда не выступит на соревнованиях, которые пройдут с 20-го по 22 июня.