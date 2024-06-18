Армянские гимнастки не выступят на Играх БРИКС из-за азербайджанского судьи
Гимнастка из Армении Сильва Саргсян. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Сборная Армении по художественной гимнастике не будет участвовать в Играх БРИКС в Казани из-за замены главного судьи турнира. Об этом заявила член спортивной команды Сильва Саргсян.
"Сначала главной судьёй была назначена представительница Армении. Потом поменяли, и теперь главный судья соревнований из Азербайджана. Вот Армения и снялась", — объяснила спортсменка в беседе с телеканалом "Матч ТВ".
Ранее гимнастка в телеграм-канале выразила сожаление в связи с тем, что армянская команда не выступит на соревнованиях, которые пройдут с 20-го по 22 июня.
Игры БРИКС проходят с 12-го по 23 июня в Казани. В этом году впервые в состязаниях участвуют представители стран, которые не входят в объединение. В программе представлено 27 видов спорта. Более 4750 участников разыграют 387 комплектов медалей. Сборная России уверенно лидирует в общем зачёте.