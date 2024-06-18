Верховные суды стран БРИКС высоко оценили опыт России по цифровизации правосудия

Верховные суды стран БРИКС высоко оценили работу российских специалистов в области цифровизации судебной системы и формирования единообразной судебной практики. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Форум председателей высших инстанций стран БРИКС. Фото © РАПСИ / Владимир Бурнов

Председатель Верховного Суда РФ Ирина Подносова на форуме председателей высших инстанций стран БРИКС встретилась с рядом зарубежных коллег, в том числе из Китая, Индии, Египта, ОАЭ, Эфиопии, Ирана и Белоруссии. Участники встреч отметили особую важность внедрения передовых технологий в судопроизводство. По их словам, Россия в этом вопросе является для многих стран хорошим примером.

Во время беседы с председателем ВНС КНР Чжан Цзюнем Подносова отметила, что Россию и Китай связывают многолетние традиции дружбы и стратегического партнёрства, в том числе в сфере правосудия.

"Важной базой нашего сотрудничества являются Соглашения о сотрудничестве от 2006 года и Меморандум о взаимопонимании по вопросам судебного обмена и сотрудничества от 2018 года", — уточнила председатель Верховного суда РФ.

Кроме того, развивается судебное сотрудничество России с Египтом и Эфиопией, специалисты обмениваются опытом судебной практики, цифровизации и медиации. С председателем высшей судебной инстанции Белоруссии Валентином Сукало Ирина Подносова обсудила возможное вступление республики в БРИКС, которое может произойти осенью, взаимосвязь судебных споров и экономического развития, а также белорусский закон о банкротстве.