На Украине похоронили очередного Призрака Киева

На Украине похоронили очередного пилота по прозвищу Призрак Киева. На этот раз речь идёт о Валентине Коренчуке с позывным Бджоляр, сообщает New Voice со ссылкой на командование Воздушных сил Украины.

"Во вторник, 18 июня, в Киеве попрощались с боевым лётчиком 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центра Воздушных сил ВСУ, полковником Валентином Коренчуком с позывным Бджоляр, — говорится в публикации.

Последний вылет Коренчука произошёл в апреле 2024 года. За всё время боевых действий он провёл в небе около 300 часов.