На Украине похоронили очередного Призрака Киева
На Украине прошли похороны пилота Коренчука по прозвищу Призрак Киева
На Украине похоронили очередного пилота по прозвищу Призрак Киева. На этот раз речь идёт о Валентине Коренчуке с позывным Бджоляр, сообщает New Voice со ссылкой на командование Воздушных сил Украины.
"Во вторник, 18 июня, в Киеве попрощались с боевым лётчиком 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центра Воздушных сил ВСУ, полковником Валентином Коренчуком с позывным Бджоляр, — говорится в публикации.
Последний вылет Коренчука произошёл в апреле 2024 года. За всё время боевых действий он провёл в небе около 300 часов.
Призрак Киева — украинская городская легенда про лётчика, который в течение 30 часов якобы сбил несколько российских самолётов. Никаких документальных подтверждений этому предоставлено не было. Призраком Киева называли несколько пилотов, в том числе лётчика Джуса, который погиб в результате столкновения в небе над Житомирской областью двух украинских самолётов L-39.
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