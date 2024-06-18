В Эстонии вынесли приговор профессору из России по делу о шпионаже

Суд в Эстонии приговорил бывшего профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова к шести годам и трём месяцам тюремного заключения за "деятельность против республики". Об этом сообщает ERR.

"Суд приговорил его к шести годам и трём месяцам лишения свободы. Морозов был признан виновным в действиях против Эстонской Республики по поручению иностранной разведки", — указано в сообщении.

Уточняется, что срок тюремного заключения начинается с 3 января, когда Морозова задержали полицейские. Согласно обвинительному заключению, на которое ссылается телерадиовещательная компания, Морозов якобы собирал информацию о внутренней и оборонной политике Эстонии, а также передавал данные зарубежной разведке.

Из Эстонской научной информационной системы ETIS следует, что Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после — в Тартуском, где в 2016–2023 годах был профессором исследований Европейского союза и РФ. С 1 сентября 2023 года по 11 января 2024-го он занимал должность профессора международной политической теории.