Россиянина задержали в Эстонии по подозрению в работе на спецслужбы РФ
В Эстонии задержали экс-профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова
Вячеслав Морозов. Обложка © Ut.ee
Полиция безопасности Эстонии задержала экс-профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова, пишет ERR. Его подозревают в "работе на спецслужбы РФ".
Ответственные ведомства не раскрывают подробностей дела. Как сообщила изданию государственный прокурор Трийну Олев, суд отправил учёного в СИЗО на два месяца. На данный момент, указывается в публикации, гражданин РФ находится в таллинской тюрьме.
Из Эстонской научной информационной системы ETIS следует, что до 2010 года Морозов работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после — в Тартуском, где в 2016–2023 годах был профессором исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024-го занимал должность профессора международной политической теории.
Напомним, 13 января стало известно о давлении властей другой прибалтийской страны — Латвии — на российского военного пенсионера Бориса Каткова. Его депортировали под предлогом некой угрозы национальной безопасности. По словам 82-летнего мужчины, на сборы ему дали всего час. На данный момент Катков уже находится в России: он прибыл в Псков, после чего отправился в Калининград, где ранее работал много лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Таллина провокацией, а в Кремле считают происходящее позором.