Россиянина задержали в Эстонии по подозрению в работе на спецслужбы РФ

Полиция безопасности Эстонии задержала экс-профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова, пишет ERR. Его подозревают в "работе на спецслужбы РФ".

Ответственные ведомства не раскрывают подробностей дела. Как сообщила изданию государственный прокурор Трийну Олев, суд отправил учёного в СИЗО на два месяца. На данный момент, указывается в публикации, гражданин РФ находится в таллинской тюрьме.

Из Эстонской научной информационной системы ETIS следует, что до 2010 года Морозов работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после — в Тартуском, где в 2016–2023 годах был профессором исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024-го занимал должность профессора международной политической теории.