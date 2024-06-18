Российского посла вызвали в МИД Швеции

Министерство иностранных дел Швеции во вторник, 18 июня, вызвало российского посла. В ведомстве заявили, что это связано с якобы нарушением воздушного пространства самолётом РФ.

"Министерство иностранных дел 18 июня вызвало российского посла, чтобы выразить протест в связи нарушением Россией воздушного пространства Швеции, произошедшего в пятницу 14 июня", — отметили в МИД королевстве, не назвав имени диппредставителя, но вероятно, речь идёт о Викторе Татаринцеве.