Российского посла вызвали в МИД Швеции
МИД Швеции вызвал посла РФ из-за якобы нарушения Россией воздушного пространства
Министерство иностранных дел Швеции во вторник, 18 июня, вызвало российского посла. В ведомстве заявили, что это связано с якобы нарушением воздушного пространства самолётом РФ.
"Министерство иностранных дел 18 июня вызвало российского посла, чтобы выразить протест в связи нарушением Россией воздушного пространства Швеции, произошедшего в пятницу 14 июня", — отметили в МИД королевстве, не назвав имени диппредставителя, но вероятно, речь идёт о Викторе Татаринцеве.
Ранее шведское издание Expressen со ссылкой на Вооружённые силы страны сообщило, что якобы российский самолёт нарушил воздушное пространство королевства. По версии ВС, воздушное судно неуклонно следовало своим курсом, игнорируя призывы от воздушного командования Швеции.
Unsplash / Cartist